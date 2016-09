Le mobile phare de Samsung prend feu !

New-Tech

Un sérieux grain de sable s’est immiscé dans la machine à vendre des smartphones qu’est Samsung.

Le tout, au plus mauvais moment pour le leader du marché : en plein IFA de Berlin (où tous les projecteurs sont braqués sur les nouveautés des géants des nouvelles technologies), et à cinq jours de la monopolisation de lumière médiatique d’Apple, qui présentera ses nouveaux iPhone le 7 septembre prochain.

Alors que la sortie de son dernier smartphone haut de gamme aux dimensions XXL, la phablette Galaxy Note 7, s’annonçait comme un succès sans précédent pour la marque, des incidents signalés au niveau de la batterie du smartphone sont venus semer le trouble. Samsung a donc annoncé hier, dare-dare, que les ventes de l’appareil allaient être suspendues, des utilisateurs ayant notamment porté plainte auprès de l’entreprise après avoir vu la batterie de leur appareil… exploser pendant sa recharge ! Au total quelque 35 plaintes officielles ont été recensées par Samsung jusqu’ici.

Le géant de la téléphonie a précisé qu’il remplacerait les appareils de tous les primo acquéreurs de Galaxy Note 7, déjà sorti dans une dizaine de territoires et écoulé à un million d’exemplaires en Corée du Sud (particulièrement friande des mobiles à écran très large) et aux États-Unis.

"En réponse aux questions concernant le Galaxy Note 7, nous menons une inspection approfondie avec nos partenaires. Nous en partagerons les résultats aussi rapidement que possible", avait déjà réagi le groupe dans un communiqué jeudi 1er septembre.

Le Galaxy Note 7 est le terminal mobile le plus cher et le plus puissant jamais conçu par le titan Sud-Coréen. Il se distingue de sa concurrence par, notamment, l’intégration d’un scanner rétinien qui permet de déverrouiller le terminal d’un seul regard.