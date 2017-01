La marque électronique Thomson a en effet demandé à Jérôme Olivet et Philippe Starck d'imaginer le smartphone qui pourrait être commercialisé d'ici 10 à 20 ans.

Comme le relaie le Huffington Post, celui-ci, baptisé Alo, n'aurait plus d'écran. Il projetterait des images holographiques en 3D de messages, films... et fonctionnerait principalement à partir de la voix humaine grâce à une intelligence artificielle. Quant à la caméra, elle serait comme un "oeil" et capterait ce qu'elle voit.

A noter, autre évolution marquante, que ce smartphone serait mou et s'adapterait à l'intérieur de la paume de la main grâce à un design incurvé.

Comme le précise l'un des deux designers, Jérôme Olivert, à nos confrères du Huffington Post, "derrière, c'est l'idée du bionique, de la fusion entre la technologie et le corps humain".

Reste à voir combien d'années précisément il faudra attendre pour voir un tel smartphone envahir les boutiques.