New-Tech 96 % des 10-15 ans, en Belgique, craignent, d’une manière ou d’une autre, les conséquences de leur activité en ligne

96 % des enfants de 10 à 15 ans en Belgique ont peur en ligne. C’est le constat, alarmiste, dressé par Kaspersky, spécialiste de la cybersécurité, qui a sondé nos plus jeunes résidents. Kaspersky, un vendeur de solutions sécuritaires, donc forcément un peu un vendeur de cyberpeur, aussi. On tempérera donc le chiffre : 96 % de nos 10-15 ans ont peur en ligne, mais à une échelle très variée...

Selon cette enquête, 21 % des enfants craignent le harcèlement par des inconnus. 36 % ont peur d’être obligés de "faire des choses désagréables", tandis que 25 % redoutent d’être incités à l’illégalité.

Déjà mobilisés autour des rudes questions du droit à l’oubli, 45 % des enfants ont peur que des inconnus aient accès à des informations qu’ils ont publiées en ligne même s’ils les ont supprimées par la suite. De plus, les enfants interrogés sont conscients que leurs propres activités en ligne peuvent être une source de préoccupation pour les autres enfants de leur âge : 97 % disent avoir déjà regretté quelque chose qu’ils ont exprimé en ligne, en raison du possible impact négatif que cela a pu avoir sur un ami ou quelqu’un d’autre.

Bref : nos jeunes sont de plus en plus conscientisés aux dangers du Web, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Voici 5 conseils qu’on ne martèlera jamais assez pour rendre l’espace numérique plus safe pour nos enfants.

1. Discutez avec vos enfants. La base de tout. Privilégiez un dialogue constant, pas invasif avec votre progéniture. Encouragez vos enfants à discuter de leurs expériences en ligne, surtout lorsqu’ils se sentent mal à l’aise ou menacés. Même si vous êtes un peu largué par l’évolution des réseaux sociaux, faites l’effort de vous y intéresser : vos enfants, eux, n’y couperont pas. Il en va donc de leur sécurité.

2. Un cadre. Fixez des règles de base claires sur ce qu’ils peuvent faire ou non en ligne, et expliquez-leur pourquoi. Ne comptez pas sur les écoles, dont les sensibilités sur la question de l’éducation au Web sont trop disparates.

3. Un contrôle parental. Alors, dans l’ordre : un contrôle parental, non ce n’est pas compliqué à mettre en place, non ce n’est pas cadenasser les libertés de vos enfants, oui cela peut-être bon marché, voire gratuit ! Que ce soit pour limiter le temps, les tranches horaires, blacklister certains contenus ou mettre hors d’accès certaines activités (chatrooms, forums, jeux en ligne la nuit), des filtres peuvent être configurés sur la base de différents profils d’utilisateurs, pour que vous puissiez adapter ces filtres à des enfants d’âges différents.

4. Des ordis et smartphones sécurisés. Donc, avec un système d’exploitation et une suite de sécurité (pourquoi pas gratuite) à jour sur PC (sur smartphone, l’utilité est plus discutable).

http://www.saferinternet.org/safer-internet-day