Si l'année 2016 a malheureusement été marquée par les attentats, à Bruxelles et ailleurs dans le monde, elle vous a également interpellé à d'autres moments.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2016 aura été une année très animée. Les attentats, les nombreux décès de célébrités, l'Euro 2016, les Jeux de Rio ou encore l'élection surprise de Donald Trump: les (presque) 365 jours écoulés auront été riches en événements importants.





Comme en 2015, nous vous proposons de passer en revue les dix posts qui vous ont marqué, interpellé, mis en colère ou attendri lors de cette nouvelle année noire, il faut le dire.





1. Les Simpsons ne se trumpent pas...



Le soir de l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, une rumeur court: les Simpsons avaient émis cette hypothèse il y a 16 ans ! Au final, il s'agira en fait d'un mix entre un épisode vieux de 16 ans, dans lequel l'administration Trump était citée une fois, et un passage web datant de 2015.





2. La Tour Eiffel en noir-jaune-rouge





Ce 22 mars 2016 restera comme un des jours les plus tristes de la courte histoire de la Belgique. Suite aux attaques de Bruxelles, la Tour Eiffel se vêtira, le temps de quelques heures, des couleurs du drapeau national.





3. Michel Galabru s'en va





Le 4 janvier, Michel Galabru, âgé de 93 ans, rend son dernier souffle. Avec lui, c'est le dernier Gendarme de Saint-Tropez qui nous quitte. Cruchot, Gerbert et les autres doivent désormais bien se marrer là-haut.

4. Euro 2016: la Belgique se relance !

3-0 et un doublé pour Romelu Lukaku ! Après la déconvenue subie quelques jours plus tôt contre l'Italie, les Diables gagnent, sans toutefois convaincre, contre l'Irlande. On respire !





5. Le 22 mars, encore.

Inutile de revenir encore une fois sur ce triste jour. Cependant, la vidéo du carnage de l'aéroport commence à circuler . Elle est dure. Très dure...





6. 22 mars, toujours: les hommages pleuvent dans le monde entier





Le monde entier rend hommage aux victimes des attentats de Bruxelles.





7. Eden is on fire !

Le 26 juin, la Belgique joue, de loin, son meilleur match de l'Euro. La Hongrie n'en touche pas une, les Diables sont trop forts, tout simplement. On se prend à rêver... La suite est connue.





8. Daech menace la Belgique





Le 15 juin, on apprend que l'EI désire cibler une nouvelle fois la Belgique pour une attaque qui s'annonce imminente.





9. Le 22 mars, le réveil est difficile.





Très rapidement le matin, on apprend que la Belgique est attaquée. Le niveau 4 est déclaré, le métro est fermé. Le début d'une sombre journée.





10. Une note réjouissante pour finir !





A Pairi Daiza, un bébé rhinocéros voit le jour ! C'était le 25 mars et cette image positive faisait fichtrement du bien.