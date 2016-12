De plus en plus de personnes envoient leur vœux de Noël via WhatsApp, Facebook et Twitter plutôt que par SMS, selon les chiffres des opérateurs télécoms pour la soirée du 24 décembre. Les opérateurs téléphoniques belges ont en effet constaté une nouvelle hausse exponentielle du transfert de données via smartphones au cours de la nuit aux dépens des SMS.

Chez Proximus, premier opérateur du pays, l'utilisation des données a doublé par rapport à l'an dernier pour atteindre 78.000 gigabytes. Près de 9.800.000 SMS ont été échangés dans la nuit du 24 décembre, soit une diminution d'environ 15%.

Même constat chez Orange, puisque 35.000 gigabytes de vœux ont été envoyés sous forme de photos et petits films, ce qui représente une progression de 60% par rapport à l'an dernier. Au total, 7,26 millions de SMS ont été envoyés, soit une diminution de 20%.

Aucun chiffre n'a été communiqué de la part de l'opérateur Base.