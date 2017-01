Sans s'attarder sur les capacités techniques de ces nouvelles ampoules Hue, passons directement à leur installation et leur prise en main. Il vous faut donc installer l'ampoule Hue sur votre luminaire, comme avec n'importe quelle ampoule classique. Ensuite, il faudra brancher le boîtier de connexion Wi-Fi Philips fourni avec le kit de base (qui comprend aussi trois ampoules) à votre box internet, via un câble Ethernet également fourni. Enfin, via l'application Philips Hue pour smartphone (que vous aurez préalablement installé) vous serez en mesure de configurer la connexion. Vous pourrez indiquer dans quelle pièce se trouve l'ampoule et grouper plusieurs Hue si nécessaire.













Une fois votre système Hue installé, il suffira de vous connecter avec votre smartphone sur le même réseau que vos ampoules pour les gérer. Vous pourrez alors faire varier leur couleur (parmi une gamme énorme grâce à la technologie led) et leur intensité lumineuse, choisir le blanc que vous voulez (un blanc plus bleuté et donc plus froid ou bien un blanc plus chaud, avec des accents de jaune par exemple). Vous pourrez également choisir des scènes, sortes d'ambiances lumineuses préprogrammées ou que vous pouvez vous même créer. L'application en possède une quinzaine mais il est possible d'en rajouter via le site internet de Philips Hue. Si vous ne souhaitez pas gérer les ampoules via votre smartphone, vous pourrez vous procurer une télécommande qui agira comme un dimmer, en modifiant l'intensité lumineuse. Mais il ne sera alors pas possible de choisir une couleur spécifique à chaque ampoule.





Il existe également d'autres applications (payantes pour la plupart) qui vous permettront de synchroniser vos ampoules Hue avec la musique que vous écoutez ou le film que vous regardez. Un véritable atout à ne pas négliger, même s'il faudra alors payer une application supplémentaire. Sur iOS (iPhone et iPad), il est aussi possible de contrôler les ampoules avec la voix, grâce à Siri.













Attardons nous à présent sur l'utilité de ces ampoules. Sur ce point, chacun aura son propre avis. Se connecter à l'application et ensuite gérer les ampoules prend effectivement plus de temps que d'appuyer sur l'interrupteur. Et avoir des ampoules connectées au Wi-Fi signifie avoir constamment des ondes réseau qui se diffusent dans la pièce concernée. Mais, si vous désirez des ambiances personnalisées et qui peuvent être modifiées selon la pièce, la situation ou même votre humeur, alors les nouvelles ampoules Hue sont faites pour vous. Reste un obstacle: le prix.





Avec un kit de base proposé à 189 euros (trois ampoules et le boîtier de raccordement), une ampoule supplémentaire au prix de 60 euros, la télécommande pour 25 euros et le ruban lumineux led pour 75 euros, le prix à payer pour équiper sa maison est bien trop élevé. A la limite, on optera pour le placement d'ampoules dans une seule pièce ou le placement d'une ampoule dans 3 pièces différentes, en compléments de leds traditionnelles. Le kit de démarrage vaut le coup, pour le reste il faudra patienter que la technologie développée par Philips se démocratise afin que les prix baissent. Sinon, les soldes restent une très bonne période pour investir dans ce genre d'objets connectés.