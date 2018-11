Du moins, sur base du prix de l'accès au service ET de la taille du catalogue de Netflix disponible chez nous...

Netflix, dont on apprenait semaine dernière (suite à une enquête du cabinet Deloitte) la grande popularité en Belgique, surtout auprès des jeunes, en donne-t-il suffisamment pour l'argent des Belges ? Où, sur le globe, le service de SVOD - qui ne détient pas les mêmes droits de diffusion partout - se montre-t-il le plus avantageux ? Une étude, menée par Comparitech (spécialisée dans la comparaison de services web grand public) permet d'éclairer ces questions.

La méthodologie employée est relativement simple : le service s'est concentré sur 78 marchés, dont la Belgique, et a établi un ratio entre deux données : le prix (le plus faible) auquel Netflix est disponible dans le territoire en question (7,99 € pour la Belgique) et la "bibliothèque" Netflix disponible sur ce même territoire, autrement dit la taille du catalogue. Conclusion majeure : la Belgique se trouve dans le ventre mou du classement, et les utilisateurs belges paient 55% plus cher pour leur abonnement Netflix que les clients américains, sur la base du coût par titre.

Le Canada, the place-to-be Netflixienne

Grand vainqueur de l'étude ? Le Canada, "en raison du prix peu élevé et du nombre de titres disponibles, le Canada est le pays le plus rentable pour regarder Netflix, les clients américains et britanniques payant respectivement 10 ou 13% de plus par titre que les clients canadiens", observe Comparitech. Le catalogue canadien de Netflix, qui comprend une bibliothèque de 5.561 contenus, ne monnaye son accès qu'à partir de 8,99 dollars canadiens, soit 6,90 dollars américains. Ce qui permet au Canada d'avoir le prix par titre disponible le moins élevé du monde : 0,00124 $.

Le catalogue a beau-être plus vaste (5.839 contenus) aux Etats-Unis, vu que Netflix y monnaye son accès à plus d'un dollar de plus (7,99 $) qu'au Canada, il ne permet aux States de se hisser qu'à la septième position.

La Belgique, pour sa part, occupe une position nettement moins enviable : Netflix Belgique, c'est un catalogue de 3.719 contenus, et une valeur moyenne de prix par titre de 0,00242 $. Pratiquement le double du Canada, donc...