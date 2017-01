Peu de marques de téléphonie mobile peuvent prétendre détenir une relation affective avec les clients qu’ils servent. Il y a bien sûr Apple. Blackberry, dans certaines strates, mais l’on sait les difficultés rencontrées par RIM. Avant ceux-là, il y avait surtout Nokia. N°1 absolu de la téléphonie mobile 14 ans durant, le Finlandais, en glissant dans nos poches ses 5110, 3210 et 3310 (pour ne citer que les trois modèles les plus emblématiques) a accompagné les débuts de l’ère mobile de nombreux d’entre nous. Le déclin violent que Nokia a subi, pour avoir loupé le train du smartphone (ou en tout cas l’avoir pris trop tard) a eu raison de la marque, rachetée par Microsoft en septembre 2013. Pour un montant de 5,44 milliards d’euros, le géant informaticien de Redmond avait en réalité acquis l’activité Téléphones mobiles (contre 3,79 milliards d’euros) et l’accord de licence de 10 ans non-exclusif (1,65 milliard) permettant d’utiliser la marque Nokia sur les seuls terminaux mobiles d’entrée de gamme.

Microsoft, s’adjoignant les services d’un savoir-faire, de brevets et d’une marque forte, espérait lui même combler son retard dans la branche mobile. Trois ans après l’opération, le bilan est sombre : Microsoft a déstructuré Nokia et n’est pas parvenu à imposer ses smartphones sous Windows Phone...

Néanmoins, tel le phénix, Nokia s’apprête à renaître de ses cendres. Avec, à la barre, des anciens de la firme finlandaise, constitués sous le nom de l’entreprise HMD Global. Slogan, qui veut tout dire, de la firme : “The Home of Nokia Phones”...

Le premier résultat de cette résurrection vient d’être dévoilé. Il se nomme Nokia 6. Un smartphone milieu de gamme au rapport qualité prix correct : il embarque un écran 5,5 pouces Full HD, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un appareil photo de 16 Mégapixels et un lecteur d’empreinte digitale. Il tourne sous Android 7.0, avec un processeur un peu daté, le Snapdragon 430 (le maillon faible du terminal). Il n’est pas destiné au marché européen mais chinois. Il a toutefois le mérite de montrer la direction dans laquelle le Nokia version 2017 souhaite se rendre...