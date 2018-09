Sonos est une entreprise active depuis 2002 dans les produits audio. Elle prépare son entrée sur le NASDAQ. C’était la première à avoir lancé des enceintes sans fil. Elle a été depuis suivie par les autres fabricants. Elle a la particularité de développer ses produits en collaboration avec de grands musiciens, compositeurs et experts en son afin de reproduire au plus près les sonorités imaginées par les auteurs.

Depuis peu, la marque a lancé une nouvelle barre de son pour les téléviseurs, mais pas uniquement : la Beam (449€). Ses dimensions réduites (68,5 x 651 x 100 mm) lui permettent de s’intégrer dans tous les décors, que ce soit sous une télévision ou sur un meuble. De plus avec ses formes arrondies, cette barre est très design.

L’installation est très facile. Cela a toujours été une des forces de la marque. Téléchargez l’application, insérez la prise d’alimentation et connectez-la à votre télévision via le câble HDMI Arc et/ou le câble optique fourni. Ensuite suit le pas à pas détaillé, depuis votre smartphone pour le connecter à votre réseau et aux applications dédiées.

Afin de créer un véritable système audio surround, la Beam se connecte sur des enceintes Sonos ONE. Placées derrière vous, elles créent une véritable bulle de son qui vous entoure lorsque vous visionnez des contenus. Si vous voulez renforcer les basses, vous pouvez aussi la connecter au produit SUB. Évidemment, la Beam se connecte aussi aux autres produits de la marque pour diffuser, par exemple, la même musique partout dans votre habitation.

Alexa… abracadabra

La Beam, après l’enceinte One, est le second produit comportant un micro. Il permet de commander vocalement les appareils via les assistants vocaux de type Alexa (pas encore disponible en Belgique), Siri via AirPlay2 et bientôt Google. Il peut aussi être un assistant vocal comme celui de votre téléphone. Il suffit d’énoncer une question et il y répondra de façon correcte… ou non. Lors de la démonstration, nous avons pu constater que cela s’avère plutôt pratique. Il suffit de prononcer le mot "Alexa" et de dicter la commande à effectuer, qu’il s’agisse de modifier le volume sonore ou de rechercher un artiste. Il n’est donc plus nécessaire d’utiliser son smartphone. Il suffit de parler à la Beam.

Le micro, pour détecter les ordres, reste constamment ouvert. Gênant ? Non. Il suffit de toucher l’icône du micro pour le désactiver si vous craignez pour votre vie privée.

La volonté de l’entreprise est de fournir un environnement ouvert qui permet une grande compatibilité, dans le Benelux, avec plus de 50 services de streaming comme Spotify, Qobuz,… ou dernièrement le service de livre audio Audible. Mais vous pouvez aussi écouter la musique contenue dans votre smartphone ou sur un serveur de votre réseau. La compatibilité sera aussi possible avec des produits domotiques de partenaires.

Il est toujours difficile de rendre compte de la qualité du rendu sonore d’un produit. En effet, les conditions d’écoute sont primordiales. De plus, le volume de la pièce, le type de matériaux des murs ou de meubles influent de façon importante dans la reproduction sonore. Sans parler de la qualité auditive du testeur. Ce que nous apprécions chez Sonos, c’est la possibilité de calibrer les appareils en fonction de la pièce dans laquelle ils sont placés. Pour cela, il suffit de lancer l’option TruePlay, uniquement disponible sur IOS. Les sons émis calibrent les différentes enceintes en fonction de leur emplacement. Le résultat est un rendu très équilibré des sons qu’il suffit de légèrement modifier via l’égaliseur pour les adapter à son goût.

La Beam est composée de 4 woofers et de 3 radiateurs passifs pour les basses et les médiums. Un tweeter, placé en façade, est destiné à reproduire spécifiquement les voix.

À noter que Sonos vend des produits reconditionnés à un prix inférieur à celui du neuf (le Play 1 reconditionné est à 139 €, le Play 3 reconditionné est à 239 €).