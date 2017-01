Il y avait un trou. Un créneau, qui restait à combler, dans la stratégie de Huawei, qui consiste à occuper tous les interstices entre le premier smartphone à prix rikiki (gamme Y ou Ascend) et la phablette surpuissante (Mate 9). Un espace, vacant, entre le P9 Lite (smartphone le plus vendu de l’année en Belgique en 2016) et le P9, porte-étendard de la marque. Sur le créneau des 350 € à 400 €, celui des smartphones aussi jolis que les premium, qui en reprennent les caractéristiques, mais sans donner dans la surenchère technique.

C’est ici que le Nova, sorti il y a quelques semaines, vient s’interférer. Design sobre mais ravageur, finitions irréprochables, hardware plus que correct. Test.

Ergonomie

Avec ses faux airs de Nexus 6P, sa coque unibody full métal (exceptée cette barre supérieure en verre où sont repris le capteur photo et son flash), le Nova dispose du toucher et du fini d’un smartphone à 600 €. Fin, léger, agréable à prendre en main, réveillable en une fraction de seconde avec son lecteur d’empreintes dorsal entouré d’un joli cerclage chromé, le Nova est de ces petits smartphones, aisément manipulables à une main.

Écran

L’écran LCD (IPS) 5 pouces du Nova fait très honorablement le taf, avec sa résolution Full HD, ses 443 points par pouce et sa bonne gestion de la luminosité. Bon dans tous les secteurs (sauf la réalité virtuelle, pour laquelle il est un peu petit et court), il s’installe dans la lignée de l’excellent afficheur du P9. Bon, ce n’est pas de l’AMOLED, mais c’est largement satisfaisant.

Hardware et software

À l’intérieur, c’est la puce Snapdragon 625 (8 cœurs cadencés à 2 GHz) de chez Qualcomm, assistée de 3 Go de RAM, qui fait palpiter Android 6.0. C’est un peu dommage d’ailleurs de ne disposer ni d’Android Nougat 7.0, ni de la dernière interface maison d’Huawei, EMUI 5.0. C’est en effet EMUI 4.1, qui pour rappel ne propose pas de menu d’applications classique (et vous oblige donc à flanquer toutes vos apps sur les bureaux du mobile) qui est installé sur ce Nova. Aucun problème de fluidité n’est à déplorer. Nous n’avons pas, non plus, constaté de surchauffe excessive. Attention : ce smartphone est muni d’un port USB de Type C. Pour le stockage, 32 Go sont disponibles en interne, avec la possibilité d’ajouter 128 Go de plus via une carte microSD. RàS ! La batterie, de 3.020 mAh est l’une des bonnes surprises de ce mobile, capable d’engloutir une journée et demie d’utilisation modérée sans sourciller.

Côté photo, c’est moins glorieux sans être honteux. Le capteur principal de 12 Mégapixels, qui ouvre à f 2,2, garantit des images d’un joli piqué et nettes… quand la lumière est présente et qu’on a le temps. Non stabilisé optiquement, un peu brouillon au moment de faire une mise au point et pas des plus vifs à la détente, le Nova réclame pas mal de contraintes pour prendre de bons clichés. Et dans le noir, c’est duraille : en augmentant le ISO, le Nova à tendance à surlisser et flouter vos images…

En bref : un smartphone malin comme un singe, cohérent malgré de petites errances, mais qui mérite définitivement le titre de SuperNova.