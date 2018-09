Un trio d'iPhone pour réenchanter la machine à vendre : tel est le menu de la keynote de ce mercredi 12 septembre. Dont on sait déjà beaucoup... si pas tout.

Un portfolio que la Rumeur, avec un grand R tant elle englobe un microcosme de plus en plus vaste, a déjà dépiauté de fond en comble. Fuite de photos d'accessoires, leaks de brevets, teaser officieux en vidéo, etc. permettent en effet de dessiner les contours de ce qu'Apple nous réserve pour son dernier trimestre annuel, de loin le plus important financièrement, puisque synonyme de la turgescence de ses courbes après un été toujours plus ralenti - la clientèle pommée attendant précieusement les nouveautés de septembre. Le marché tout entier, saturé, escompte un Apple qui réenchante ses produits : il a baissé de 1,8% en volume au deuxième trimestre 2018 par rapport à la même période de l’an dernier, avec 342 millions d’appareils vendus, selon le cabinet IDC. Et, séisme, pour la première fois, Huawei a vendu plus de smartphones qu’Apple, se hissant à la deuxième place du podium mondial...

Ce que l'on sait des trois iPhone qui seront présentés :

1. iPhone XC, XR ou iPhone 9 : pas low-cost, mais plus accessible

La dénomination reste incertaine, le principe l'est beaucoup moins. Comme elle l'avait tenté à l'époque de l'iPhone 5C, Apple va bien réinvestir le créneau, non pas du low-cost (incompatible avec l'image de marque de la société de Tim Cook), mais du moyen de gamme, légèrement plus accessible. Contrairement à ses deux grands frères, l'iPhone XC, que les Internets pensent pourvu d'un écran de 6,1 pouces, ferait l'impasse sur la technologie OLED pour sa dalle LCD, et peut-être sur le double capteur photo dorsal (de plus en plus standardisé). Ce qui lui permettrait de se maintenir à un tarif oscillant entre les 500 et 700 dollars. Des coloris bleu sombre et rouge écarlate pourraient être de la partie, selon le leak publié par Ben Geskin.

© BEN GESKIN



2. iPhone XS : le coeur de l'annonce

L'iPhone X, mais en mieux, pour faire simple. A l'instar des années paires où Apple améliore légèrement le produit sorti l'année d'avant (iPhone 5S, 6S...), on devrait assister à la naissance d'un iPhone XS, upgrade essentiellement technique de l'iPhone X sorti en 2017. Il devrait se contenter d'une taille d'écran de 5,8 pouces. Ecran toujours OLED, à encoche, et pratiquement de bord à bord. En revanche, à l'intérieur, il devrait être question de la nouvelle puce maison Apple A12 (qui entraînerait moins de chauffe et une meilleure gestion de l'autonomie) ainsi que de quelques améliorations photographiques. Le retour du coloris or ("Gold") est plus que subodoré.

© DR



3. iPhone XS Max : le plus grand écran jamais monté sur un smartphone pommé

"Cet appareil devrait comporter un écran OLED de 6,5 pouces, mais sa taille globale sera similaire à celle de l’iPhone 8 Plus. Les schémas de la chaîne d'approvisionnement indiquent que l'iPhone XS Max atteindra 157,53 mm sur 77,44 mm sur 7,85 mm d'épaisseur, ce qui le rend plus étroit et plus court que l'iPhone 8 Plus, mais avec un écran plus grand", écrivent nos confrères du site spécialisé 9To5Mac. Il ne sera, ici, pas question d'entendre parler de ce modèle sous la barre des 999 $, dans sa plus restreinte proposition de stockage.