Les Spectacles, commercialisées en Belgique pour 149 € ? Du fun futile, une technique un peu limitée, mais du potentiel néanmoins.

les Google Glasses,les Snapchat Spectacles ! En matière de lunettes connectées branchées pour voir l'été en rose, la monture à caméra intégrée du réseau social instantané au petit fantôme pose ses Spectacles sur le rebord de la piscine.

Disponibles depuis ce 2 juin en Europe (en e-commerce, y compris pour les Belges, ici) alors qu'elles sont commercialisées depuis 2016 aux Etats-Unis, ces lunettes se proposent de capter directement ce que l'utilisateur perçoit, en voyage, en soirée, en festival, en vacances, etc. Il est également possible de se les procurer via des Snapbots, des distributeurs automatiques de lunettes Spectacles diposées un peu partout sur le globe (mais pas en Belgique), et acceptant les cartes de crédit.

{{1}}Voici l'un des Snapbots, distributeur automatique de lunettes Spectacles.

Oubliez la technicité des Google Glasses, sans doute trop ambitieuses et futuristes que pour devenir véritablement mainstream. Là où les Glasses du titan de Mountain View ont frôlé l'accident industriel, Snapchat vise plus petit, plus cool. En réalité, les Spectacles sont uniquement capables de saisir de courtes vidéos (par défaut, de 10 secondes). Pairées à votre smartphone en Bluetooth, elles permettent un import automatique des séquences que vous capturez dans la section "Memories" de l'appli mère, Snapchat. Il n'y a donc pas d'application dédiée à Spectacles : tout se passe dans l'app Snapchat, sur iOS (à partir d'iOS 8) comme Android (version 4.3 minimum). Les réglages sont quasiment inexistants.