Les ordinateurs portables deviennent de plus en plus fins et plus petits. Encore un exemple avec le Lenovo Yoga 920.

Avec moins de 14 mm d'épaisseur (13,95 mm exactement), il s'amincit de 0,35mm par rapport à la version numérotée 910. L'écran est un 13,9" (35,31 cm de diagonale) pour des dimensions de 32,3 x 22,35 cm. Des mesures justes un peu trop grandes pour avoir le sentiment de tenir en main un petit PC. Il fait encore "grand" et est parfois trop encombrant pour le glisser dans un sac.

© Lenovo



Le Yoga 920 est un ordinateur dit "3 en 1". Avec son système à charnière caractéristique, vous pouvez l'utiliser en tipi ( en V inversé) pour regarder des vidéos, ou comme tablette pour le manipuler plus facilement. Le design est raffiné et la finition est très soignée.

Il comporte un stylet pour dessiner ou écrire. Dommage que le support pour ranger le stylet sur le côté du portable occupe le seul port USB 3. Deux autres ports de type C sont présents pour les connexions aux accessoires ou à un écran externe. Pas de port HDMI ou VGA. L'USB-C devient la norme pour les ordinateurs portables. Cela permet de réduire le nombre de ports nécessaires pour les différentes connexions et, par conséquent, de diminuer l'épaisseur de l'appareil. Dans un proche avenir, il faudrait donc veiller à se fournir en adaptateurs adéquats pour connecter vos périphériques, comme une clé USB, un câble Ethernet...

La dalle de l'écran est IPS, disponible en full HD ou UHD selon les versions. Lenovo a eu la bonne idée de la traiter contre les reflets, ce qui augmente le confort de vision, mais pas autant qu'avec un écran mat. Les raccourcis "Fn+Esc" permettent de passer en affichage "Paper view" qui diminue les ondes bleues émises.

Le Yoga 920 comporte un capteur d'empreintes compatible Windows Hello. Une solution très rapide pour ouvrir une session du système d'exploitation. Les touches du clavier sont souples et silencieuses.

On peut regretter que l'ordinateur ait tendance à chauffer. Cela peut devenir déséagrable lorsqu'il est sur vos genoux. D'ailleurs un mode "performance" ou "silencieux" peut être choisi en enfonçant les touches Fn+Q.

Le prix de base est de 1449€ pour la configuration suivante :

Processeur Intel I5

8 Gb de RAM

256 GB en SSD

Ecran Full HD

Système d'exploitation : Windows 10 famille

L'ordinateur testé intégrait la dernière génération du processeur Intel I8. Résultat : la rapidité est au rendez-vous.

Le modèle essayé était emballé dans un bel et grand écrin dessiné par Louis Aymonod. Le portable sort de sa boîte lors de l'ouverture. Cela lui confère un statut d'objet d'exception. Evidemment cette boîte est réservée à l'édition limitée "Vibes of Elegance", mais devrait être étendue à toute la gamme. Déballer un ordinateur d'une vulgaire boite en carton ou d'une boite originale, ce n'est pas la même chose. La dernière vous conforte dans le choix de votre achat.