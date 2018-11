Wiko est une firme très réactive sur le marché des smartphones. Elle suit les tendances des téléphones haut de gamme. Alors que les grands constructeurs présentent des smartphones avec des batteries de 4 000 mAh, dans la foulée, Wiko sort deux appareils avec des batteries de même capacité, le View2 GO (159,99 €) et View2 Plus (249,99 €). Sur ce dernier appareil, un test d’autonomie avec une lecture en continu d’une vidéo donnait un résultat de 12 heures. Ce qui devrait permettre une utilisation de ce smartphone pendant la journée sans passer par la case prise d’électricité.

En tout cas l’intégration d’une batterie n’a pas fait gonfler l’appareil, ni ne lui a fait prendre du poids (153.4 x 73.2 x 8,6 mm).

De grands écrans presque bord à bord, Wiko en proposait déjà sur ses téléphones. C’est encore le cas sur le Wiko2 plus. Sa taille est de 5,93 pouces, avec une dalle de type IPS. Le nombre de pixels que compose la dalle est de 1 440 x 720 pixels (résolution). La mémoire est de 60 Go extensible, via une carte mémoire à 256 Go.

Du côté design, rien de particulier à signaler. Il s’agit d’un rectangle aux angles arrondis comme tous les smartphones conçus aujourd’hui.

Du côté photo, un double capteur dorsal de 12 mégapixels. Le capteur frontal est de 8 mégapixels. Ils sont tous stabilisés. Le Wiko View2 Plus tourne sur un processeur huit cœurs de Qualcomm Snapdragon 450 et 4 GB de RAM et avec Android 8.1. Comme les appareils haut de gamme, le téléphone intègre la reconnaissance faciale et digitale.

Wiko propose des smartphones moyens de gamme avec de bons composants qui ne sont pas ceux de la dernière génération, malgré cela, ils fonctionnent très bien. Il a presque tout d’un grand. Il ne lui manque que la protection contre l’eau et la poussière, un capteur photo de plus de 20 mégapixels. Mais son plus grand désavantage est les traces doigts qui se marquent assez fortement.