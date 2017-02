Cinq années d’affilée dans les dents du marché du PC. Trois pour celui de la tablette. De trimestre en trimestre, l’avenir s’assombrit chaque fois davantage pour ces deux produits du marché de l’électronique grand public et pro.

LES ORDIS

Le marché de l’ordinateur (desktops, portables et ultraportables confondus), qui souffre depuis neuf trimestres consécutifs, a bouclé 2016 sur une note un poil plus positive qu’espéré durant les fêtes de fin d’année, mais à nouveau sur une baisse annuelle globale, de l’ordre de -5,7 % à -6,2 % (selon qu’on se réfère aux cabinets IDC ou Gartner). On parle, désormais, de moins de 270 millions d’unités écoulées.

Le podium des constructeurs ? Le chinois Lenovo conserve la première place suivi de HP, puis de Dell - qui est, d’ailleurs, le seul constructeur de PC à connaître une hausse significative de ses ventes mondiales annuelles (+2,6 % selon Gartner, +4,3 % selon IDC).

Derrière le peloton de tête, selon les instituts, Apple et Asus occupent les places de quatrième et cinquième.

Apple, qui n’a vendu que 18,6 millions de Mac en 2016, est l’un des perdants majeurs de l’année, avec une prestation inférieure de -10 % à celle de 2015.

LES TABLETTES

Côté tablettes, c’est encore moins folichon. Ce pan de marché dégrossit aussi vite qu’il n’a grandi, notamment parce que le renouvellement du parc est moins fort que sur le secteur des smartphones et que la plus-value d’une tablette plus récente est trop faible en termes de perception du consommateur. D’après le cabinet IDC, les livraisons mondiales de tablettes ont sombré de 15,6 % en 2016, pour passer en dessous de la barre des 175 millions d’unités écoulées (174,8 millions). Ces terminaux n’ont visiblement pas été un cadeau très hype durant la période des fêtes de fin d’année, puisque le marché mondial a plongé de 20,1 % au 4e trimestre 2016.

Le top 3 mondial est constitué d’Apple, Samsung et Amazon. Mais les iPad de la Pomme ne sont pas épargnés par la déprime généralisée du secteur : Apple en a vendu 14,2 % de moins qu’en 2015, mais reste toutefois au-dessus des 42 millions d’unités annuelles vendues, loin devant Samsung.

Ce n’est pas encore la fin mais ça commence à sentir le roussi pour l’ardoise tactile…