À la fin du mois d'août dernier, Huawei se faisait prendre la main dans le sac. Photo à l'appui, une supercherie de la marque chinoise visant à exagérer la qualité de son appareil Nova 3i, avait été mise à nu. L'une des actrices de la campagne publicitaire du smartphone avait tout simplement publié une photo du making of. Résultat, tout le monde pouvait assister à l'envers du décor : un photographe armé d'un appareil professionnel se dressait hors champ.

Cette fois, c'est Wiko et BlackBerry qui ont été épinglés pour des faits similaires. Et le clou du spectacle, c'est que les deux marques ont utilisé la même photo pour vanter les qualités du BlackBerry Key 2, un smartphone à 568 € et Wiko View 2, vendu à 179 €.

Une photo professionnelle

Or, comme le démontrent plusieurs médias, cette photographie est le résultat d'un shooting photo ! Selon Geeko, l'appareil utilisé est un Canon 5D Mark III accompagné d'un objectif 35 mm. Autrement dit, on est toujours loin des capacités d'un smartphone avec caméra frontale de 16 mégapixels, même s'il faut en souligner la performance. En réalité, le cliché a été pris par le photographe Ben Blennerhassett, qui a déposé son cliché sur une banque d'images libres de droit.

Le problème, ce sont les citations entourant la photographie, qui laissent penser que la photographie a été prise par ces téléphones. "Qu’il fasse jour, qu’il fasse sombre ou qu'il fasse nuit, vos selfies seront toujours parfaitement nets et colorés ! Et grâce à la technologie Big Pixel et à l’ouverture f/2.0 saisissez quatre fois plus de lumière naturelle pour des photos toujours plus détaillées et moins de bruit parasite", écrit par exemple Wiko. Par contre, à l'heure où nous écrivons ces lignes, impossible de retrouver l'image épinglée par nos confrères de "Les Numériques" chez BlackBerry, qui a probablement été supprimée de leur site...