BRUXELLES S’il est très facile de désactiver son compte Facebook (le mettre en veille, avec la possibilité de le récupérer à chaque instant), le supprimer définitivement du labyrinthe du Web est un poil plus ardu. Le chemin à suivre, dans les paramètres du compte, est plutôt bien caché. Si vous entrez l’URL https ://www.facebook.com/help/delete_account, vous arriverez directement sur la bonne page. Notez toutefois qu’un délai de réflexion de 14 jours vous sera imposé, et que si vous vous reconnectez ne serait-ce qu’une fois à votre profil durant cette période, votre demande de suppression tombera à l’eau. Une fois les 14 jours passés, Facebook se donne encore un laps de temps de… 90 jours pour supprimer définitivement votre profil et vos données (que vous pouvez d’ailleurs télécharger au préalable, voir DH de ce lundi 19/3).