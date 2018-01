Le médium le plus influent et pénétrant du monde s'apprête à changer de peau. Et la mue, annoncée ces dernières heures par l'équipe de Mark Zuckerberg, sera du genre spectaculaire. Concrètement, c'est tout votre fil d'actu qui sera réformé sous peu. Mark Zuckerberg et ses équipes ont décidé de bousculer l'algorithme au secret le mieux gardé de la Silicon Valley afin d'en changer les priorités.

(...)