Lignes de force de cette cuvée 2018 ? Le développement des assistants connectés et vocaux (Google Home, Amazon Alexa), le retour de robots et droïdes connectés (le chien Aibo, chez Sony, a fait son petit effet !), l’essor de nouvelles voies pour nos téléviseurs et projecteurs, et la concrétisation du fantasme voiture autonome, ainsi que de l’écosystème qui s’installera bientôt tout autour. Sélection.