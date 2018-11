98% des parents belges estiment qu'il est extrêmement important de préparer et d'assister leurs enfants lorsqu'ils vont sur Internet. Neuf parents sur dix en parlent régulièrement en famille, selon une étude indépendante réalisée par Ipsos auprès de 1.000 parents en Belgique pour le compte de Google.org. Cependant, la même étude montre également que seulement 45% des parents se trouvent suffisamment informés pour fournir des conseils pertinents à leurs enfants, tandis que 38% sont en recherche de plus d'informations sur ce sujet... Voilà pour les parents.

Côté professeurs, désormais : 56% des enseignants de la FWB regrettent que les élèves manquent d’esprit critique vis à vis des informations collectées sur Internet. Les utilisateurs de Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) en classe s’inquiètent des questions de sécurité et de filtrage des contenus. La formation, l’accompagnement et la mise à disposition de ressources adaptées et prêtes à l’emploi sont des besoins fréquemment remontés par les enseignants.

© DR



Une des plus grandes bourses jamais octroyées par Google en Belgique

Bibliothèques Sans Frontières répond à cette demande depuis plusieurs années en proposant des ateliers et des séances d'information sur le terrain, via son programme Les Voyageurs du Numérique. Aujourd'hui, l’ONG annonce la réception d'une bourse de Google.org d'une valeur de 350.000 dollars pour informer encore mieux les enfants et leurs enseignants. Il s’agit de l’une des plus importantes bourses jamais attribuées par Google.org en Belgique.

Grâce à cet investissement, Bibliothèques Sans Frontières travaillera dans les écoles, les bibliothèques et les centres communautaires en Belgique. Elle dispensera aux enfants une formation sur la sécurité numérique et l'étiquette en ligne, et fournira aux enseignants et aux éducateurs les outils pédagogiques nécessaires pour mieux guider les jeunes. On s’attend à ce que 400 enseignants et 20 000 enfants âgés de 7 à 14 ans suivent le programme sur une période de 24 mois, à partir de janvier prochain.

Par ailleurs, la plateforme interactive Cybersimple.be, dont le programme Les Cyber Héros comprend un jeu en ligne, Interland axé sur la sécurité sur Internet, est dès aujourd’hui accessible à tous, tant pour les parents que les enseignants et les enfants belges.

“La mission de Bibliothèques Sans Frontières est de faciliter l’accès à l’information, à l’éducation et à la culture, en particulier pour les personnes les plus fragiles” rappelle Dimitri Verboomen. “Ce parcours d’apprentissage que nous mettons gratuitement à disposition des écoles nous permet en collaboration avec les enseignants de sensibiliser les enfants aux enjeux de la sécurité, de la vie privée, des fake news, … avant qu’ils ne soient des consommateurs intensifs des contenus en ligne.”

- Dimitri Verboomen, Directeur de BSF Belgique

Avez-vous les bons réflexes en ligne ? Faites le test avec ce quiz !

Tous les cours, ateliers et astuces “ Les Cyber Héros ” sont consultables sur Cybersimple.be . "Les jeunes doivent pouvoir accéder à Internet en toute sécurité" déclare Michiel Sallaets, porte-parole de Google en Belgique. "L'étude d’Ipsos montre que les enfants passent en moyenne plus de 2 heures par jour en ligne. Ils utilisent Internet pour les travaux scolaires ou pour rester en contact avec leurs amis et leur famille. Il est donc important que nous fournissions aux parents, aux professeurs et aux enfants des outils pour les préparer, afin qu'ils aient toujours les connaissances nécessaires pour surfer sans souci."

Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats, constate que le niveau de connaissance et d’information des consommateurs, et spécialement, des parents, reste particulièrement bas: “A travers la campagne Cybersimple et l’opération Cyber Héros, notre organisation veut intensifier l’effort de sensibilisation d’un maximum de consommateurs dont les parents et leurs jeunes enfants. Il ne faut pas relâcher l’effort."

Ce quiz vous permet, en attendant, de jauger vos connaissances en matière de sécurité en ligne !