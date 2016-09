Sony lance deux nouveaux modèles de la Playstation 4 dont un haut de gamme

New-Tech

Baptisée "PS4 Pro", la première déclinaison est annoncée plus performante avec une meilleure qualité graphique car elle est adaptée aux écrans de télévision ultra haute définition. La mémoire a été boostée pour offrir une meilleure bande passante ce qui a pour but de permettre aux développeurs d'offrir des jeux plus puissants.

Version haut de gamme de la PS4, elle embarquera le casque de réalité virtuelle Play­Station VR et va proposer les mêmes services en ligne que la PS4 classique dont le service de streaming lancé récemment par Sony.

Le deuxième modèle est plus compact, plus fin et moins gourmand en énergie, la PS4 Slim. Il sera lancé le 15 septembre au prix de 299 euros, tandis que la PS4 Pro sera vendue à compter du 10 novembre au tarif de 399 euros. La PS4 classique est vendue actuellement à 350 euros.

Avec ces deux nouveaux modèles, Sony espère réaliser deux buts: élargir son public (PS4 Slim) tout en retenant les joueurs inconditionnels (PS4 pro).

Le groupe japonais a d'ailleurs souligné mercredi qu'il allait effectuer une mise à jour du système pour toutes les PS4 existantes.

Pour rassurer les "fans" de la Playstation 4, Sony a invité les éditeurs de jeux vidéo populaires à partager l'affiche avec lui.

Activision a ainsi assuré que le jeu "Call of Duty Infinite Warfare", attendu le 4 novembre, sera exploitable sur la PS4 Pro dès son lancement.

Idem pour Electronic Arts qui a présenté les premières images sur PS4 Pro du très attendu jeu "Mass Effect: Andromeda" dont la date de sortie reste encore secrète.

Cette démonstration est une réponse à Microsoft qui avait présenté en juin dernier une version actualisée de sa Xbox One, la Xbox One S, et un projet ambitieux de console du futur baptisé "Projet Scorpio".

Depuis son lancement en 2013, la PS4 s'est vendue à plus de 40 millions d'unités dans le monde, selon Sony, devant Microsoft (20 millions de Xbox One) et Nintendo (13 millions de Wii U). Ce leadership dans la guerre des consoles a dopé la part des jeux dans les bénéfices de Sony: ceux-ci représentent près d'un quart des profits.