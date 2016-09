Toute la musique du monde pour 5 € par mois

New-Tech

Vous l’avez sûrement entendu dans les médias, voire de la bouche de vos parents : la musique, qui est aussi une industrie, a subi une importante crise au début des années 2000, qu’on a baptisée "crise du disque" .

Pour vous qui faites partie de la génération Y, celle qui est née avec Internet, et qui a l’habitude de surfer sur YouTube pour écouter ses chansons et clips préférés, le disque (CD) est peut-être déjà un vestige du passé… Un passé où le streaming musical n’existait pas !

Qu’il s’agisse de Spotify (le leader, avec 40 millions d’abonnés payants) Deezer, Apple Music ou Google Play Music (pour les plus populaires), voire de Qobuz ou de Tidal, ces services en ligne, qui hébergent des dizaines de millions de chansons disponibles à l’infini (sur un PC, une tablette, un smartphone), sont en train de totalement bouleverser le visage du business de la musique. Alors qu’elle a longtemps décliné, l’industrie est ainsi repartie à la hausse (+6 %) que depuis quelques mois, et le streaming musical n’y est pas pour rien…

Dans le monde, 36 % des gens qui payent pour écouter de la musique le font via une souscription à un service de streaming musical, plutôt qu’en achetant des CD. En Belgique, c’est un poil moins : 30 %. Mais notre pays semble tout aussi accro : le nombre d’abonnements a augmenté de 82 % durant la première moitié de l’année comparée à la même période de 2015, selon la fédération BEA Music. Des abonnements à des services comme Spotify, Apple Music ou encore Deezer boostent le marché musical dans son ensemble. Par contre, les téléchargements de musique reculent de 18 %. Et ne pensez surtout pas que vos aînés sont ringards : les 28 % d’augmentation du marché du vinyle (ces grands disques noirs, 33 ou 45 tours, qui étaient le standard pour écouter de la musique avant l’apparition du CD, et avec lesquels vos DJ’s préférés mixent) prouvent que ce qui n’est pas connecté et moderne, c’est aussi hype !

Si le streaming permet à l’industrie musicale de sortir la tête de l’eau, c’est notamment parce qu’il parvient à vous convaincre, vous, les jeunes. Et, petit à petit, à vous détourner du téléchargement illégal - que, soyons honnêtes, vous avez déjà sans doute pratiqué, nous aussi. Reste une dernière étape psychologique que les jeunes de votre âge doivent intégrer : accepter de payer pour de la musique. Comprendre qu’il y a des artistes, des musiciens, des graphistes, parfois des paroliers, des ingénieurs, qui vivent de ce métier uniquement parce que certaines personnes acceptent de payer pour écouter leur travail.

La très bonne nouvelle, c’est que si, jusqu’ici, un abonnement à un service de streaming coûtait en moyenne 9 ou 10 € par mois, ce prix pourrait fortement baisser bien avant que vous n’ayez demandé votre première carte de crédit : Amazon (le site web sur lequel on peut à peu près tout acheter) et Pandora devraient s’associer pour lancer très bientôt une offre similaire à Spotify, mais pour 5 € par mois seulement !