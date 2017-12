Des cybercriminels ont créé un virus capable de "miner" des crypto-monnaies depuis les ordinateurs infectés. Les conséquences peuvent être dramatiques pour votre machine.

Repéré pour la première fois en Corée du Sud, ce malware a déjà fait des ravages. Selon une étude de la firme de cybersécurité Trend Micro , il se répand facilement grâce à Facebook Messenger. Le processus est assez simple : l'un de vos contacts infecté vous envoie un fichier vidéo via l'application de conversation instantanée. Le problème, c'est qu'il n'en est pas réellement un et donc , lorsque vous l'ouvrez, le programme s'installe sur votre ordinateur et l'infecte. Il envoie dès lors à son tour cette fausse vidéo à tous vos contacts. La deuxième étape de ce virus est d'installer un logiciel capable de "miner" de la crypto-monnaie à votre insu.