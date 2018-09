Quand on est prêt à débourser plus de 1.000 euros pour un téléphone, c'est qu'on peut en miser plus du double pour... le protéger. C'est ce qu'ont dû se dire les fabricants d'une des protections les plus chères créées pour les iPhone. La marque Gray a en effet sorti une panoplie de protection en titane pour la série de nouveaux iPhone.

La coque la plus chère, au motif coloré, destinée à l'iPhone Xs Max, est tout bonnement vendue en ligne au prix de 2.576 euros. Ajoutez à cela une cinquantaine d'euros, et vous pourrez même faire graver votre nom dessus. Histoire de ne pas oublier ce que vous avez fait, ni comment vous vous appelez...

Et alors que l'entreprise nomme sa coque "Alter Ego", elle sait comment brosser le client dans le sens du poil. Dans le descriptif, on peut lire "Change radicalement l'iPhone, Alter Ego transforme votre téléphone en un objet de mystère et de pouvoir", et conclut même par "Si tout ce que vous faites est spécial, pourquoi votre téléphone devrait sembler banal?". Le prix, lui, n'est en tout cas pas banal.





Capture d'écran du site de vente de Gray. © Gray