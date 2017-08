On croise de plus en plus d’objets connectés dans nos maisons. Mais qu’en est-il en vacances ?

Nos voisins français de Spinali Desing ont mis au point le maillot de bain intelligent. Pas celui qui vous fait suivre les mails de votre patron mais bien celui qui vous protège du soleil. Surnommé Neviano UV Protect, le maillot de bain est connecté à votre smartphone grâce à une application.

Il indique quand remettre de la crème solaire pour éviter les brûlures et analyse la meilleure façon de bronzer (en temps réel), en fonction de l’indice UV. Dernière fonction : l’application vous prévient dès que vos enfants s’éloignent de plus de 50 mètres de vous.