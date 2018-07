Si vous profitez des vacances pour avoir des journées chargées où vous partez du matin au soir et que vous craignez que votre téléphone ne tienne pas le coup, voici des conseils qui pourraient être précieux.

Plus vous utilisez votre téléphone, plus il a besoin d'énergie et ruinera votre batterie. Mais il existe quelques astuces pour économiser sa batterie.

Voici quelques conseils :

Tout d'abord, il faut savoir qu'en plein soleil, la batterie d'un smartphone se décharge plus vite, explique RTL France. Il faut donc veiller à ce que le téléphone n'y soit pas trop exposé.

Si vous n'êtes pas en plein soleil, il est inutile d'augmenter la luminosité de l'écran à son maximum.

Pas de réseau ? Mode avion!

Si vous restez dans une zone sans réseau, prenez la peine de mettre votre téléphone en mode avion. La recherche de données mobiles (3G ou 4G) demande beaucoup d'énergie au téléphone.

La navigation GPS, si elle n'est pas utilisée, peut être coupée.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, désactiver le Bluetooth ou le WiFi peut faire gagner du temps de batterie.

Comment bien recharger la batterie?

Laisser charger un smartphone toute la nuit peut faire mal à la batterie. Idéalement, il ne faut pas attendre que son téléphone connaisse un pourcentage de batterie très bas pour le charger et il faut débrancher le chargeur avant que la batterie ne soit chargée à 100%.

De plus, il est de plus en plus possible d'effectuer des recharges rapides. Celles-ci sont à favoriser. La batterie est alors pleine en une demi-heure. Apple ne propose pas encore cette fonctionnalité alors que tous les smartphones Android (derniers Samsung, Huawei, LG, OnePlus, etc.) bien.

Vous voilà prêts pour l'été!