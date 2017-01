Santé Le ministre Peeters veut des contrôles plus ciblés pour protéger la santé des consommateurs.

Ce n’est pas la première fois que les centres de bronzage sont dans la ligne de mire des autorités. Il faut dire que malgré les contrôles et les infractions multiples, l’anarchie la plus totale reste de mise.

Les chiffres des derniers contrôles effectués témoignent en effet d’un sentiment d’impunité, d’une anarchie et d’un mépris total des lois et des principes de précaution pour protéger la santé des consommateurs. "Nous souhaitons obtenir un aperçu exact du secteur des centres de bronzage dans le but d’organiser une surveillance plus systématique, plus ciblée et plus efficiente. Ce domaine touche également à la santé du consommateur et en particulier du risque de développer des cancers de la peau", déclare Kris Peeters, ministre de la Consommation. Et de rappeler, à plusieurs reprises déjà, qu’il y va de l’intérêt des consommateurs d’appliquer plus strictement l’arrêté royal du 20 juin 2002 régissant les pratiques en la matière. Le ministre souhaite en effet sanctionner plus sévèrement les infractions, dont certaines particulièrement graves, comme l’interdiction pour les mineurs ou les personnes avec un type de peau 1, le dépassement de la norme de radiation ou encore le respect du temps minimal entre deux séances. Des infractions malheureusement courantes et très rependues puisque près de 90 % des centres de bronzage contrôlés n’étaient pas en règle !

Publié le 6 janvier dernier au Moniteur, un nouvel arrêté royal rend désormais l’inscription à la BCE (banque Carrefour) obligatoire pour l’exploitation d’un centre de bronzage. En espérant avoir ainsi une vue précise et complète du secteur qui navigue souvent en eaux troubles.

