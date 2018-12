Les magasins Aldi ont décidé de retirer de la vente, en concertation avec l'AFSCA, les saucisses de poulet de la marque Tupelo Farm (1000 g) vendues entre les 23 novembre et 12 décembre, et ce après avoir détecté la présence de salmonelles.



Les clients ayant acheté ce produit sont invités à le ramener en magasin où ils seront remboursés, précise la chaîne de magasins dans un communiqué mercredi soir. Les symptômes possibles liés à une infection causée par la salmonelle sont de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée et cela dans un délai de 6 à 72 heures après la consommation de l'aliment contaminé. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, souligne la chaine.

Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.