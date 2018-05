Slime. Les parents qui ont des enfants à l’école primaire en ont entendu parler. Peut-être même ont-ils permis à leurs enfants de faire cette pâte gluante et colorée avec de la colle et du produit de lessive. Cela ne serait cependant pas sans risque pour la santé.

En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire et la Direction générale de la concurrence ont publié un communiqué avertissant des risques pour la santé et de l’importance de rester prudent quand on utilise des produits chimiques. “Des ingrédients utilisés pour la fabrication maison contiennent des substances chimiques toxiques”, détaillent-ils. Ces produits chimiques (lessive, colorants, colle) pourraient provoquer des brûlures, allergies cutanées, des irritations de la peau… L’acide borique serait néfaste pour la fertilité aussi.

15 appels

En Belgique, les autorités sanitaires ne se sont pas ouvertement prononcées.

Le docteur Martine Mostin, directrice générale du Centre Antipoisons fait état “d’une quinzaine d’appels” cette année, pour des soucis liés au slime. “Il s’agit en général d’ingestion de faibles quantités par de jeunes enfants. Quelques cas d’irritation des yeux et de la peau nous ont également été signalés.”

Le médecin précise : “Les produits utilisés sont irritants et/ou allergisants comme l’expliquent très bien nos collègues français”.

Elle suggère à tous les apprentis chimistes de “lire les étiquettes avant de commencer, de se laver soigneusement les mains après préparation et après utilisation pour éviter le contact prolongé avec la peau, de faire attention à ne pas se frotter les yeux, de choisir plutôt des colorants de type alimentaire, de ne pas manger en cours de travail.”

Mais aussi de “garder le slime hors de portée des plus jeunes.”