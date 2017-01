Santé Il pesait 226 kg lorsqu’il a décidé de changer radicalement de mode de vie, sans chirurgie ni médicaments.

Pour Benjamin Guillaume, 26 ans, la vie a un goût tout différent aujourd’hui : au cours des trois dernières années, il a perdu 110 kg.

"Quand on pèse 226 kg, on a plein de problèmes. Le regard des gens, des moqueries à l’école et après, peur de sortir en public, honte de soi", témoigne le jeune homme originaire de Forchies-la-Marche, près de Charleroi. Il arrive aujourd’hui à 110 kg sur la balance. "Je dois encore perdre 10 kilos, puis me faire opérer pour enlever la peau en trop. Mais ma vie a déjà changé !"

Cette perte de poids spectaculaire, et sans chirurgie ou traitement, il la doit à un déclic qu’il a eu. "J’ai vu que je pesais plus de 220 kg. Je ne faisais rien, je n’avais pas d’amis, pas de copine. J’avais 24 ans et je vivais chez mes parents, dans ma bulle. Il fallait que je me reprenne en main."

Il a alors décidé de radicalement changer son mode de vie. Fini les sucreries toute la journée devant la télévision, fini les biscuits entre les repas, les plats trop salés, le chocolat et les longues heures enfermé dans sa chambre. Du jour au lendemain, il a tout arrêté.