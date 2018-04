La Ferme de la Bourgade a décelé du listeria dans son beurre de ferme au lait cru salé, a-t-elle annoncé vendredi. En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), elle a donc décidé de retirer ce produit de la vente et de le rappeler auprès des consommateurs. Les produits concernés par le rappel sont le beurre de ferme au lait cru non salé (250 et 500g), salé (250 et 500g) ainsi qu'au sel de Guérande (250 g). Leur date de péremption est fixée au 8 mai 2018 et ils ont été vendus entre le 17 et le 24 avril derniers.

Les consommateurs sont priés de ne pas ingérer le produit et de le ramener à leur point de vente.

La bactérie listeria peut s'avérer dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes ayant une immunité plus faible et les personnes âgées. Les symptômes possibles d'une intoxication sont les nausées et vomissements, les maux de ventre, la diarrhée ou la constipation, des maux de tête et une fièvre permanente.

Pour toute information complémentaire, un numéro est disponible: 086/21.13.60.