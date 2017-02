Le printemps est plus proche de nous que l’automne. On l’attend avec impatience. Mais avant un véritable retour des beaux jours, il faudra un peu patienter… et se chauffer. Les appareils à chaleur tourneront donc encore quelque temps dans les habitations, après avoir fonctionné à plein régime ces dernières semaines. Raison de plus pour se montrer prudent.