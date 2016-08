Combien de Belges sont-ils atteints de maladies rares ?

Santé

Dans la littérature médicale, on définit les maladies rares comme étant "des maladies avec une prévalence de moins d’1 personne sur 2.000. Certaines sont ultra-rares et ont une prévalence de une sur 50.000."

La plupart de ces troubles sont chroniques. Ils peuvent être dégénératifs, progressifs et mortels. "75% de ces maladies touchent les enfants", rapporte le regroupement québecois des maladies orphelines.

Le hic, en Belgique, c’est qu’il n’y a pas de recensement détaillé de ces maladies orphelines et rares. Il est impossible d’obtenir le nombre exact de Belges affectés. Cela devrait bientôt ne plus être le cas.

En 2013, le cabinet de la ministre fédérale de la Santé Maggie De Block a mis sur pied le Plan maladies rares et médicaments orphelins. Vingt actions devraient être menées dans quatre domaines afin, entre autres, de faciliter le diagnostic, informer au mieux le patient et enregistrer des données relatives à ces maladies. "Il est en cours de développement", nous confirme Audrey Dorigo, attachée de presse de Maggie De Block.

"L’enregistrement des maladies rares représentant un défi particulier, un registre central des maladies rares sera intégré à l’Institut scientifique de santé publique."

Dès lors, il se pourrait que des traitements innovants et adaptés à ces situations extrêmes voient le jour.

Au ministère de la Santé publique, on indique: "La Belgique est numéro un en Europe en matière de recherches cliniques pour les médicaments innovants, et numéro deux à l’échelle mondiale. Au travers du pacte d’avenir, le secteur public a créé une situation budgétaire stable, prévisible et solide, au sein de laquelle le secteur pharmaceutique peut mieux planifier sa recherche et son développement."