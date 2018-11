Oral B a présenté ce jeudi 8 novembre, à la presse belge, sa nouvelle brosse à dents électrique connectée : la Genius 10 Orchid Purple. Il s’agit de l’évolution de sa brosse à dents électrique connectée. Nouveauté : elle prend soin des gencives. Un détecteur de pression et un diagnostic des saignements est effectué. En la connectant à l’application, on peut suivre l’évolution du brossage, voir comment on brosse les dents, les zones négligées par notre action… Bref : un screening de l’action est fait à chaque brossage.

Ce n’est pas la seule brosse à dents électrique connectée sur le marché. Philips (DiamaondCleanSmart) et Kolibree ont également la leur.

Cette petite révolution numérique au service de la santé amuse quand on évoque ses possibilités (contrôle des routines de brossage, soin des gencives, homogénéité du brossage, minuteur professionnel, capteurs de pression…).

(...)