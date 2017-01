Des maladies que l’on pensait d’un autre âge, appartenant à la littérature médicale voire tout à fait éradiquées, sont toujours actives. La coqueluche, la rougeole, la gale, la scarlatine ou la syphilis, pour n’en citer que quelques-une poussent chaque année des centaines de patients à aller consulter leur médecin. Ces infections bactériennes, souvent fort contagieuses, n’ont pas disparu de la Belgique.

L’Institut de Santé publique (ISP), contacté, n’a pas pu donner des chiffres concernant l’année 2016. "Le rapport est en train d’être finalisé et relu par nos experts", nous dit-on. Cependant, les chiffres à disposition du ministre wallon, Maxime Prévot, sur demande de la députée PS Graziana Trotta, le prouvent: il y a une recrudescence certaines maladies infectieuses.

La coqueluche, par exemple, n’a pas disparu des radars. Au contraire, les cas rapportés sont de plus en plus nombreux depuis 2011. 562 cas ont été déclarés entre janvier et septembre 2016.

(...)

