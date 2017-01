Ces dernières décennies, le cancer a gagné tellement de terrain qu’il tue désormais plus que les maladies cardio-vasculaires en Belgique et dans onze autres pays européens. C’est ce qu’indique un rapport du European Heart Journal.

Jusqu’à présent, ce sont les hommes qui sont les premières victimes de la maladie en termes de prévalence autant qu’au niveau de la mortalité mais la tendance est en train de s’inverser. En effet, de plus en plus de femmes sont touchées par une tumeur et elles sont également de plus en plus nombreuses à en mourir.

Ainsi, d’après un rapport du Congrès mondial du cancer, 5,5 millions de femmes pourraient décéder des suites d’un cancer en 2030.

D’après le nouveau rapport du Registre du cancer qui se base sur des données de 2014, la Belgique comptait 67.820 nouveaux diagnostics de cancer, dont 35.948 chez les hommes et 31.872 chez les femmes. Le Registre estime cependant qu’en 2025, le risque de développer un cancer sera presque aussi élevé pour les femmes que pour les hommes.

Le risque de contracter une maladie est une chose, le taux de mortalité en est une autre.

