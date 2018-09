L'histoire fait froid dans le dos: la jeune femme de 29 ans a perdu ses cinq orteils après un fish spa en Thaïlande.

Un voyage qui tourne au cauchemar ou, en d'autres mots, l'histoire de Victoria Curthoys, 29 ans, qui a perdu tous les orteils de son pied droit en Thaïlande.

"Quand j’étais en Thaïlande, j’ai décidé de faire un fish spa. J’avais regardé le propriétaire installer le système et il avait l’air très propre", assure-t-elle au Sun.

Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut remonter un peu le temps: la jeune femme s'est en fait blessée le pied avec un morceau de verre il y a quelques années. Comme la blessure s’était infectée, à l’époque, elle a dû être amputée d’une partie du gros orteil.

Quatre ans plus tard, l'Australienne part en vacances en Thaïlande. Elle décide de se faire plaisir et de tester l'un des spas les plus populaires du pays, qui pratiquait la fish pédicure. Mais à son plus grand malheur, la séance de bien-être va vite tourner au désastre.

Un insecte d'origine hydique

Victoria va ainsi perdre ses cinq orteils suite à une infection causée par un insecte d’origine hydrique présent dans le bassin aux poissons mangeurs de peaux mortes. Cet insecte d’origine hydrique uniquement présent en Thaïlande s’est infiltré dans ses plaies chirurgicales antérieures.

C'est à son retour en Australie que la touriste a dû retourner voir des médecins à cause de fortes fièvres.

Il a fallu plus d’un an aux médecins pour diagnostiquer la maladie de Schwelmenella, une infection qui ronge les os, forçant finalement les médecins à amputer tout le gros orteil en décembre 2012.

"Une année de marche sans gros orteil a causé des ulcères au deuxième orteil, à cause de la pression exercée dessus. Je n’étais pas au courant qu’une autre infection faisait rage. Les médecins ont pris le deuxième orteil et m’ont laissé avec trois orteils", explique-t-elle au quotidien The Sun.

Pendant deux ans, la jeune femme n'a plus eu de problème de santé : "Je pensais avoir beaucoup de chance d’avoir encore mon pied. Mais, quelque temps plus tard, j’ai recommencé à tomber malade."

En novembre 2016, les médecins ont dû amputer son troisième et quatrième orteil, pour une raison quelconque, ils ont aussi finalement enlevé le petit orteil.