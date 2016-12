De plus en plus de substances sont considérées comme cancérogènes. Diminuer leur consommation est tantôt aisé, tantôt presque impossible sans changer toute notre vie quotidienne. L’acrylamide fait partie de la deuxième catégorie.

Pour cause, on retrouve cette substance dans à peu près toute notre alimentation cuite… Rassurant.

Tout d’abord , l’acrylamide, qu’est ce que c’est ? Si on se fie à la définition que donne l’Efsa (European food safety authority, autorité européenne en matière de sécurité alimentaire) : "L’acrylamide est une substance chimique qui se forme naturellement dans les aliments riches en amidon au cours des processus de cuisson à haute température, notamment la friture, la cuisson au four, le rôtissage mais aussi la transformation industrielle à plus de 120 °C et faible humidité."

L’acrylamide a aussi des applications industrielles non alimentaires et est présent dans la fumée de tabac.

(...)

