Claquer la bise en guise de bons vœux ou parce qu’on croise une personne qu’on connaît peut vous exposer à certains virus, comme la grippe. Par facilité et parce que faire la bise "me pèse et me gêne", Aude Picard-Wolff, maire du village de Morette (Isère, sud-est de la France), refuse de faire la bise aux conseillers communautaires de sa région. La Française souhaite désormais serrer la main aux personnes.

