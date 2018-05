La cigarette est le déchet le plus répandu dans l'environnement. Ces déchets contiennent plus de 7000 produits chimiques, toxiques, qui empoisonnent les sols, sans compter les substances cancérigènes. C'est aussi un lourd fardeau économique en termes de dépenses de santé et de pertes de productivité.

La combustion du tabac produit donc de nombreuses substances nocives pour l’organisme dont le goudron, mais pas seulement...

Une "véritable usine chimique"

Cadmium, méthane, ammoniac, méthanol... Ce sont des termes que vous avez déjà peut-être entendus mais connaissez-vous leur origine ?

Les cigarettes contiennent du cadmium provenant... des piles. Le cadmium est un métal lourd mettant environ 70 ans à être éliminé par l'organisme. En ce qui concerne le butane, il provient de l’essence pour briquets. Quant au méthane, il tire son origine du gaz d’égout et de l’arsenic qui est un poison mortel.

Les cigarettes contiennent également de l’ammoniac issu du nettoyant pour toilettes, du méthanol conçu à partir du carburant pour fusée, de l’hexamine provenant des allume-feux pour barbecue. Il existe également l’acide stéarique qui tire son origine de la cire de bougies.

N'oubliez pas que les substances présentes dans la fumée sont plus dangereuses encore que celles étant inhalées.