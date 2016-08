Handicap de grande dépendance: les places manquent toujours

Santé

En 2013, la Belgique était condamnée par le Comité européen des droits sociaux pour son manque de solutions d’accueil pour personnes atteintes d’un handicap dit "de grande dépendance". Trois ans après cette condamnation, fruit du combat de plusieurs associations de défense des personnes handicapées et de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, la situation ne semble pourtant pas s’être beaucoup améliorée.

Il existe cependant des différences importantes entre les différentes régions du pays.

D’après le Gamp, une association qui milite pour la création de places d’accueil pour les handicapés de grande dépendance, rien qu’à Bruxelles, plusieurs centaines de personnes seraient encore dans l’attente d’une solution. Pourtant, plusieurs dizaines de places en centre de jour ont été créées depuis 2014 ainsi qu’un centre de répit nommé Intermède.

"Je ne nie pas qu’il y ait eu des avancées, mais les choses n’avancent pas assez vite. Ce n’est pas demain que nous aurons des places pour tout le monde", dénonce Cinzia Agoni, la présidente du Gamp, qui déplore surtout le manque d’énergie déployé en Wallonie pour lutter contre cette problématique. "Les choses n’avancent pas, on n’a toujours pas recensé les besoins en termes de places. Si j’étais plus méchante, je dirais que le ministre n’en a rien à faire. Il est au courant du problème, on a encore fait un sitting il y a un an, mais on ne voit rien de concret", regrette Cinzia Agoni.

Pour elle, rien ne pourra vraiment changer sans un budget plus important.

Si la condamnation de la Belgique par le Comité européen des droits sociaux n’a pas encore eu l’influence escomptée au niveau politique, elle a tout de même permis a des familles flamandes en manque de place de gagner un procès intenté contre leur région.

Dans le courant du mois de septembre, le Gamp entamera des nouvelles actions pour faire entendre ses revendications auprès des ministres compétents.