Santé C'est ce qu'on appelle désormais le "body shaming" sur le web: le fait de dénoncer le poids de quelqu'un sur le web, comme si être de grande taille était une tare. La mannequin Natalie Hage en a fait les frais alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler pour Los Angeles. Elle relate ce qu'elle a vécu sur Instagram.

Installée au siège qui lui était désigné, Natalie réalise que son proche voisin est occupé de la filmer discrètement. Son voisin n'était déjà pas très agréable : il a soufflé bruyamment à plusieurs reprises. Elle s'est ensuite permise de lire les messages que l'homme envoyait... et ils la concernaient ! Des SMS "vraiment horribles", confie Natalie.

Exemple de bon goût : "J'espère qu'elle n'a pas mangé mexicain... Si l'avion ne décolle pas, tu sauras pourquoi".

Une expérience qui a traumatisé la jeune femme. "Voici la réalité de la vie quotidienne d'une personne grosse, et pas seulement en avion. Nous pouvons être complètement à notre place, sans déranger personne et les gens vont quand même nous faire chier et essayer de nous blesser", conclut-elle sur Instagram.