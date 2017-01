Nous sommes cernés et tous les indicateurs sont au rouge, alertant que nous n'allons pas échapper à cette épidémie de grippe qui est bel et bien à nos portes. Si la Finlande a été le premier pays d'Europe où le seuil épidémique a été dépassé, ainsi que la Bulgarie, plus près de nous, la France et le Luxembourg ont suivi.

La situation dans l'Hexagone s'avère d'ailleurs plutôt critique alors que la ministre de la Santé, Marisol Touraine vient de demander, ce mercredi, aux hôpitaux d'envisager de "déprogrammer" des activités médicales, chirurgicales, dans leurs établissements pour libérer des lits afin de faire face à l'afflux de patients malades de la grippe, alors même que l'épidémie n'a pas encore atteint son pic en France. Selon la ministre, 142 hôpitaux sur les 850 publics en France ont transmis aux autorités des "constats de tension importante" en raison de la propagation du virus, particulièrement virulent cette année. "Le nombre de personnes qui vont aux urgences et qui ensuite doivent être hospitalisées (...) est très important", a-t-elle dit à des journalistes. "Pour les plus de 65 ans, c'est un patient sur deux qui se présente aux urgences qui doit être hospitalisé."





Sur cette infographie de l'ISP, on constate que la ligne rouge (année 2016-2017) s'approche plus tôt (en début janvier) que les autres années du seuil épidémique (ligne pointillée).

En Belgique, nous frôlons le seuil épidémique, d'après le dernier bulletin que vient de publier, ce mercredi, l'Institut scientifique de santé publique (ISP). Durant la première semaine de janvier, 133 personnes pour 100 000 habitants ont consulté un généraliste en raison d'un syndrome grippal, le seuil épidémique étant fixé à de 140 consultations pour 100000 habitants. Une forte augmentation quand on sait que l'on vient de 70 consultations la semaine précédente, en l'occurrence la dernière de 2016. Pour cette première semaine de 2017, l'ISP a reçu 21 échantillons envoyés par les médecins vigies, un réseau de généralistes géographiquement répartis sur l'ensemble du territoire national. Au total, 15 échantillons étaient positifs pour le virus de la grippe, soit 71% des échantillons reçus.

"Selon toute vraisemblance, le seuil épidémique de 140 consultations pour 100 000 habitants devrait être atteint, voire franchi, au cours de la prochaine semaine", comme l'a expliqué Cyril Barbezange à nos confrères de La Libre Belgique, virologue au Centre national Influenza de l'ISP.

Comment peut-on décrire la situation à l'heure actuelle?

Au laboratoire, nous observons que le virus de la grippe circule bien et que la saison a bien commencé. Nous avons de plus en plus d'échantillons qui arrivent et parmi eux, il y a de plus en plus d'échantillons positifs. Il n'y a aucun doute, le seuil épidémique sera bientôt franchi.

Que peut-on dire du virus actuellement en circulation en Belgique?

Il correspond bien à celui qui est en circulation dans les autres pays. Il s'agit d'un virus de sous-type A H3N2. Il s'avère plus virulent chez les personnes âgées. On sait aussi que les virus H3N2 évoluent ou mutent plus vite que les virus H1N1. Cela signifie que lorsqu'un nouveau virus H3N2 circule, il est plus éloigné que les virus H1N1 génétiquement et antigénétiquement des virus qui ont circulé auparavant. Il y a donc des "restes" d'immunité qui sont plus efficaces vis-à-vis des virus H1N1 que vis-à-vis des virus H3N2. Cela dit, la caractérisation génétique de H3N2 montre que c'est un virus très proche, bien que pas exactement identique, de la souche de H3N2 utilisée pour faire les vaccins trivalents et quadrivalents contre la grippe disponibles en Belgique. Ils auront donc a priori une bonne efficacité.

De quel ordre est l'efficacité du vaccin?

On peut estimer l'efficacité du vaccin aux alentours de 70 %, toutes populations confondues. Il faut savoir que les personnes âgées répondent généralement moins bien au vaccin, raison pour laquelle on leur administre souvent un vaccin plus efficace, c'est-à-dire avec adjuvants.

En 2015, c'était précisément le virus H3N2 qui avait entraîné une surmortalité de 18000 personnes en France. Cette situation pourrait-elle se répéter cette saison?

A priori non. Car il y avait une explication potentielle à cette surmortalité, en l'occurrence une non-adéquation du vaccin avec les souches en circulation. Cette année, en revanche, comme déjà dit, le virus en circulation est très proche de la souche vaccinale.

Est-il encore temps de se faire vacciner?

Oui, sachant que le temps de la réponse immunitaire est de l'ordre de 10 à 15 jours et que le seuil épidémique, si l'on s'en rapproche, n'est pas encore atteint chez nous. Pour les personnes âgées qui ne sont pas encore vaccinées, il est toujours temps de le faire. Les autres personnes prioritairement visées sont les enfants, les femmes enceintes, les personnes ayant des pathologies secondaires, chroniques, respiratoires et cardio-vasculaires notamment. Ainsi que les personnes travaillant dans les milieux hospitaliers ou en contact avec les personnes précitées.

Quelle est la tolérance au vaccin?

Si ce n'est pour les personnes âgées, où l'on peut administrer un vaccin adjuvé, le vaccin général ne contient pas d'adjuvent. Il n'y a donc a priori pas de réaction liée aux adjuvants. Il peut en revanche y avoir des réactions pour les personnes allergiques aux œufs, qui doivent demander des vaccins spécifiques qui ne sont pas produits sur œufs. Cela dit, comme pour tous les vaccins, il peut y avoir des petites réactions locales (douleur, rougeur, gonflement…) au point d'injection. Chez certaines personnes, il peut aussi y avoir une réaction générale qui va durer une journée, voire deux. On aura l'impression d'avoir la grippe, un peu de fièvre, des picotements dans la gorge. Ce sont des effets secondaires potentiels.