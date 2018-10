Une des bonnes raisons de vivre en 2018 plutôt qu’au "bon vieux temps" réside sans nul doute dans les progrès fantastiques de la médecine. Non seulement on guérit de maladies réputées jadis incurables mais le traitement de la souffrance s’est considérablement amélioré.Pourtant, au fur et à mesure que des maladies sont éradiquées, d’autres gagnent du terrain. C’est le cas du cancer.