Frissons, fièvre, douleurs musculaires, inconfort général, manque d’appétit et d’énergie, toux sèche... De plus en plus de Belges sont victimes de la grippe, de la souche influenza A H3N2, plus exactement. La maladie qui est liée à un virus ne peut être combattue grâce aux antibiotiques.

Selon les dernières données de l’Institut scientifique de santé publique (ISP), le seuil épidémique a été franchi. "Le virus de la grippe circule à présent massivement sur le territoire national."

Les virologues indiquent que "la deuxième semaine de janvier a été caractérisée par une activité grippale en très nette hausse. Comme le supposait l’ISP, le retour à une activité économique de routine et les températures froides ont contribué au nouveau rebond de l’activité grippale."

Ainsi, entre "le 9 et le 15 janvier, 233 personnes pour 100.000 habitants ont consulté un généraliste en raison d’un syndrome grippal, soit un niveau d’activité nettement supérieur au seuil épidémique de 140 consultations pour 100.000 habitants", voit-on dans le rapport du bulletin grippe de l’ISP.

Les consultations pour affections respiratoires, quelle que soit la tranche d’âge, sont en augmentation également. L’activité est qualifiée de "modérée" par l’ISP (moins de 2.700 consultations pour 100.000 habitants).

L’épidémie de grippe n’est pas encore officiellement annoncée par l’instance de santé publique. Pour cela, il faut attendre que le seuil épidémique soit à nouveau franchi la semaine prochaine.

Si le vaccin est efficace contre la souche, le meilleur moyen de lutter est de prévenir la maladie.

Se laver les mains systématiquement, rester chez soi et tousser dans le creux de son coude restent des conseils souvent distillés par les médecins traitants et les service d’urgence des centres hospitaliers du pays.

Et si, malgré tout, le virus devait vous toucher, seuls les médicaments anti-fièvre et anti-douleur pourront vous soulager.