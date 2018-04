En 2017, environ 3.000 mineurs ont été interpellés par la police pour détention de stupéfiants. Plus précisément pour le premier semestre 2017, on en comptait 230 à Bruxelles, 862 en Région flamande et 518 en Région wallonne.

Des chiffres obtenus par le député fédéral Gautier Calomne, qui démontrent que le cannabis n’est plus aussi tendance qu’il y a quelques années chez les moins de 20 ans.

(...)