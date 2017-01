Qu'est-ce que c'est ?

"Vers 20-25 ans, lorsque les femmes sont en âge de procréer, l’endométriose est plus active, évolutive. Ce ne sera pas la même prise en charge à 20 ans qu’à 40 ans", explique le Dr Jean-Luc Squifflet.

L’origine de cette maladie est méconnue. "Il y a plusieurs théories et de nombreuses hypothèses qui ne sont pas toutes valables. Généralement, on s’accorde sur la théorie de Samson, celle qui indique qu’au moment des règles, il y a un reflux vers les trompes, dans la cavité abdominale. L’endomètre (le tissu qui tapisse l’utérus) va se développer hors de l’utérus et provoquer des kystes/adhérences sur les organes non reproducteurs. Cela concerne 90 % des patientes mais cela n’explique pas tout. Il y a des cas rapportés suite à des césariennes ou épisiotomies aussi."

Quel traitement ?

Il n’y a pas de traitement prédéfini et universel. "Généralement, on va traiter ce pourquoi on est venu consulter : soit les douleurs soit l’infertilité. Si c’est pour des douleurs, on va donner un traitement hormonal à prendre en continu qui va supprimer les règles et, de la sorte, les douleurs liées à l’endométriose. Pour l’infertilité, on va voir s’il n’y a pas de problème andrologique (de la qualité de sperme du futur père) et voir si une intervention chirurgicale ferait en sorte d’avoir un impact sur l’augmentation des chances de grossesse. Ça va dépendre de l’examen du sperme et de la symptomatologie."

Une opération chirurgicale peut être envisagée en fonction des cas.

Pourquoi un diagnostic tardif ?

"On estime que 5 à 10 % des femmes en âge de procréer ont de l’endométriose. Dans la littérature, on parle de 10 à 20 % des femmes", indique le chirurgien gynécologique, Jean-Luc Squifflet. "Cette maladie a deux symptômes : l’infertilité et les douleurs qui surviennent au moment des règles (la dysménorrhée). Beaucoup de femmes n’ont pas de symptômes. C’est donc difficile de détecter l’endométriose. Généralement, on la détecte lors d’une consultation gynécologique pour traiter l’infertilité ou les douleurs vives durant les règles."

Parfois, on traite les symptômes de douleur essentiellement sans mettre de nom sur l’endométriose. Et l’on peut passer des années sans savoir de quoi on souffre. Les gynécologues sont très au fait de cette maladie et parviennent à la détecter via une échographie vaginale. Mais ce n’est pas le cas de tous les médecins. "Le problème, c’est que c’est une pathologie propre à la race humaine. Et surtout propre à la femme " , admet le spécialiste . "Il y a très peu de cas rapportés sur l’homme. Il n’y a pas de cas dans le monde animal. Il est donc difficile d’avoir des modèles animaux et de voir les impacts réels de l’endométriose sur la femme."