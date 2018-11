Ce mercredi après-midi, une proposition de loi de Jacques Brotchi (MR) sera soumise au vote des députés (et plus que probablement votée) lors de la séance plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le texte, conçu par Jacques Brotchi et signé aussi bien par les partis de l’opposition que par ceux de la majorité, prévoit d’étendre la gratuité de la vaccination contre le papillomavirus aux garçons.

