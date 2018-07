Si 9 Belges sur 10 ont une douche chez eux, ce n’est pas pour autant qu’ils s’en servent quotidiennement, à en croire les résultats de l’enquête menée par Grohe. Certaines habitudes sont d’ailleurs pour le moins étranges.

La moitié des Belges qui ont une douche s’y lavent au moins une fois par jour. Et les autres. Si c’est à Bruxelles et à Liège que l’on est le plus attaché à sa douche quotidienne, on constate en revanche que dans le Brabant wallon et la province de Namur, la douche est plus souvent prise une fois par semaine, voire moins ! Et pour un Belge sur deux, le passage sous la douche n’est au programme qu’un jour sur deux.

L’enquête révèle également que le Belge se douche généralement au lever. Un quart se douche également avant de se coucher, un Belge sur cinq prend une douche après avoir fait du sport et environ un sur six après être rentré du travail.

Si la moyenne passée sous la douche s’établit à 10 minutes, elle tombe à 5 minutes pour trois Belges sur 10, les jeunes et les célibataires étant ceux qui y restent le plus longtemps.

Enfin, on notera que s’ils avaient l’occasion de prendre une douche avec un Belge célèbre, c’est Benoît Poelvoorde et Virginie Efira qui sont les plus plébiscités !