Les hôpitaux de la Cité ardente - CHU de Liège et le CHR de la Citadelle avec AXA Assistance à la manœuvre pour développer l’aspect logistique - ont lancé un projet de suivi révolutionnaire pour les patients atteints d’insuffisance cardiaque. "Cette pathologie qui touche 200.000 personnes en Belgique est chronique et évolutive. Nous ne savons pas la soigner mais nous pouvons encadrer les patients pour éviter les épisodes aigus qui mènent à des hospitalisations" , détaille le docteur Pierre Troisfontaines, cardiologue responsable du centre d’insuffisance cardiaque du CHR de Liège.

Selon les prévisions, cette maladie va prendre dans l’ampleur dans les prochaines années. "De 20 à 30 % de cas en plus, à cause entre autres du vieillissement de la population", explique le spécialiste.

Concrètement, le projet des deux hôpitaux permet un meilleur suivi des données du patient.

Comment ? Grâce à la technologie et la médecine intégrée, répond simplement Pierre Troisfontaines. "Grâce à une balance connectée, un tensiomètre connecté et d’autres appareils de mesure qui permettent de transmettre les données au médecin généraliste et aux infirmières qui suivent son dossier. Cela permet de renforcer le travail de l’équipe médicale qui encadre le patient. Le généraliste et le spécialiste échangent plus facilement sur les données."

Le principe est que tous les matins, le patient relèvera ses paramètres via le système. "Les patients deviennent acteurs de la santé", commente le docteur Troisfontaines. "Le patient peut mieux comprendre la maladie et participe activement à son suivi", ajoute de son côté le Dr Melissopoulou, cardiologue au CHR.

Pas d’angoisse, la protection des données est garantie par les développeurs. Seuls les thérapeutes auront accès au dossier de leur patient. Les données sont cryptées et protégées comme l’exigent les standards européens, nous explique-t-on.

Un projet pilote a déjà été réalisé par AXA Assistance Portugal dans un hôpital de Coimbra, pour des patients atteints de maladie pulmonaire. Grâce aux paramètres mesurés quotidiennement, la plupart des cas de déstabilisation ont été détectés à l’avance. Il est avéré que les admissions à l’hôpital au bout de six mois de tests avaient chuté de 50 %, comme le nombre de visites au service d’urgence.